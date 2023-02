Ludovica Valli ha partorito, è nato Otto Edoardo

" Otto Edoardo Di Gregorio , un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza" ha scritto pubblicando gli scatti direttamente dall'ospedale con il neonato tra le braccia. Con loro anche papà Gianmaria Di Gregorio , felicissimo ed emozionato in posa con mamma e bambino.

Sono stati 9 mesi intensi per Ludovica Valli e ora che stringe tra le braccia il suo bebè sprizza gioia e felicità. Posta un video in cui abbraccia e accarezza il suo Otto Edoardo e sussurra parole dolci. La giornata precedente al parto l'ha trascorsa in piscina con la sua piccola Anastasia Ludovica, la primogenita che compirà 2 anni tra un mese, e alle prese con piccole incombenze domestiche. "Anche oggi partorisco domani", aveva detto scherzando ai follower.



L'annuncio del parto "Ciao zie, ciao zii! Sono uguale a mia sorella" ha scritto Ludovica Valli nelle storie social annunciando la nascita di Otto Edoardo. "Sei arrivato tu, vivo di voi", ha scritto rivolgendo il pensiero anche ad Anastasia Ludovica. E poi ha proseguito: "Metterti, mettervi al mondo... è stato davvero straordinario. Immensamente grata alla vita". Ha condiviso i primi scatti del bebè, e un video in cui lei e Gianmaria Di Gregorio lo coccolano al colmo dell'emozione.

