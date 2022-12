Ludovica Valli finisce in ospedale durante la vacanza a Dubai

L'influencer, incinta di 7 mesi , postava foto in location da favola, sfoggiando il pancione nudo in bikini. Il sogno si è interrotto quando ha iniziato a sentirsi male, tanto da dover andare in ospedale. "Mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene", ha raccontato. Escluso il covid dalla lista delle possibili cause, è rimasta ricoverata una notte e poi ha deciso di tornare in Italia.

Leggi Anche Ludovica Valli rivela il sesso del bebè che aspetta

I brutti sintomi e la corsa in ospedale

Ludovica Valli ha raccontato la sua disavventura ai follower, coinvolgendoli passo passo nelle evoluzioni della situazione. A Dubai con il compagno Gianmaria Di Gregorio e la figlia Anastasia (nata nel 2021), l'influencer ha iniziato a non sentirsi bene. "Ieri sera mi ha visitata anche il dottore... Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci ha detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza)", ha raccontato. "In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi han fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo", ha raccontato.

Leggi Anche Ludovica Valli incinta, la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis

Il rientro in Italia

Appena ha potuto, Ludovica Valli e la sua famiglia sono tornati a casa. "Non vi dico in quali condizioni siamo partiti per rientrare in Italia", ha raccontato ai follower. Nel frattempo anche sua figlia Anastasia ha cominciato a manifestare gli stessi sintomo, "Febbre una tosse disumana, respiro che va e viene e un dolore forte alla gola", spiega la sorella di Beatrice Valli. "Sono rimasta anche senza voce... ho davvero bisogno di riprendermi, sto ancora molto male". Al tutto si aggiunge anche la paura per la piccola: "Non vi dico lo strazio nel vederla così, mi sono sentita così impotente, inutile" ha confessato.

La gravidanza

Ludovica Valli è incinta di 7 mesi e presto alla sua bella famiglia si aggiungerà un maschietto. Ha svelato il sesso del bebè con un video social, mentre il nome è ancora top secret. Pare che lei e Gianmaria Di Gregorio non riescano a mettersi d'accordo sulla scelta, quindi resterà l'incertezza fino all'ultimo. Tutto sembrava andare per il meglio, con il pancione in lievitazione sfoggiato su Istagram. L'influencer si è concessa qualche giorno a Ibiza e poi, dopo un brevissimo pit stop a casa, è partita per una pausa relax negli Emirati Arabi.