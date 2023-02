Ludovica Valli incinta tutta nuda sui social

Sta per dare alla luce il suo secondogenito e si mette in posa senza veli sfoggiando il bellissimo pancione

Pochi giorni fa Ludovica Valli aveva "sfidato" sua sorella Beatrice Valli a colpi di pancione. Entrambe in dolce attesa, le due avevano casualmente pubblicato lo stesso giorno alcuni scatti che le ritraevano seminude, con il ventre rotondo in bella mostra. In quelle pose indossavano i jeans, ma stavolta Ludovica ha scelto di mostrarsi totalmente senza veli in tutta la sua bellezza da futura mamma.



MAMMA A GIORNI Ormai manca davvero poco alla nascita del secondo figlio di Ludovica Valli: "Posso partorire anche adesso", ha raccontato l'influencer. Ha mostrato il video dell'ultima visita dal ginecologo: si sente il battito del cuore del bebè e anche la sua primogenita Anastasia (2 anni) è emozionatissima nell'attesa del fratellino. "E' un mese che ho contrazioni, ma vado avanti... Se nasce ora tutto a posto, lui sta bene. Mi alleno quest'ultima settimana, me li godrò per bene questi ultimi allenamenti... dopo di che basta, lo attendiamo" ha detto. L'unica problematica è legata al liquido scarso e perciò dovrà essere controllata ogni 3 o 4 giorni per evitare complicazioni. "Sono molto traqnuilla e sono molto felice, non vediamo l'ora di vederlo" ha confidato ai follower.

IL NODO DEL NOME L'incognita più grande legata alla gravidanza di Ludovica Valli è la scelta del nome. Per ora lei e Gianmaria Di Gregorio si riferiscono al piccolo in arrivò come Bebè 2 perché non riescono a trovare un accordo su come chiamarlo. Hanno gusti molto differenti, ha spiegato l'influencer: lei si vorrebbe orientare verso una scelta più particolare e insolita, lui preferirebbe stare sul classico. "Se l'avessimo già scelto sarei più tranquilla", ha scherzato con i follower a proposito della possibilità che il piccolo nasca da un momento all'altro.