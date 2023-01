Ludovica e Beatrice Valli, sfida di pancioni nudi tra sorelle

Beatrice Valli e sua sorella Ludovica Valli hanno avuto la stessa idea: postare sui social una serie di foto del loro bellissimo pancione nudo. La prima ha scelto pose romantiche e sensuali in coppia con il marito che, stringendola a sé, nasconde anche il seno nudo con il braccio. Una scelta che alcuni follower non hanno gradito, giudicandola eccessiva e troppo sexy. La più piccola delle sorelle Valli ha scelto invece pose più giocose e allegre, con la primogenita Anastasia che le bacia il pancione e lo coccola. L'influencer, a differenza di Beatrice, indossa la lingerie bianca e i fan approvano la sua scelta.

LA GRAVIDANZA DI BEATRICE VALLI

Beatrice Valli (che ha da poco compiuto 28 anni) aspetta la sua quarta figlia, dopo Alessandro (avuto da Alessandro Bovi), Bianca e Azzurra. Ospite a "Verissimo" ha confessato di voler restare nel tema colori per il nome della piccola, ma di essere ancora indecisa tra Celeste e Blu. La gravidanza, confermata a novembre quando le voci giravano già da settimane, non è iniziata benissimo: l'influencer è stata ricoverata per un deficit vestibolare acuto che le causava vertigini e nausea. Poi, dopo la visita morfologica, ha scoperto di avere il collo dell'utero troppo corto e la placenta molto bassa. Sui social condivide con i follower tutte le sue emozioni di questa nuova dolce attesa e ha anche raccontato il gender reveal party, con Marco Fantini non proprio entusiasta del terzo fiocco rosa.