A due mesi dal parto di Matilda Luce il ventre è ancora rilassato e l'influencer non se ne fa un cruccio. Tutt'altro: si mostra con fierezza e mette in guardia chi la segue: "Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha già la pancia piatta... va bene così come siete".

Beatrice Valli si rilassa al mare con Marco Fantini e le figlie Azzurra, Bianca e Matilda Luce e in bikini marrone si fotografa sulla sdraio. "Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi" scrive su Instagram. "Non fatevi ingannare da chi dopo pochissimo tempo ha la pancia piatta e la ostenta per farvi vedere che sono già tornate in forma", prosegue. "Va bene così come siete, io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque", racconta.

L'ultima nata Beatrice Valli è diventata mamma della sua quarta figlia solo due mesi fa. Dopo Bianca (6 anni appena compiuti) e Azzurra (2) avute dal marito Marco Fantini e Alessandro (10), nato dalla relazione con Nicolas Bovi, il 27 aprile è arrivata Matilda Luce. L'influencer ha annunciato il parto con dolci scatti social, poi al ritorno a casa è stata accolta da tanti palloncini rosa, fiori e dolcetti di ogni tipo. La piccolina ha portato tanta gioia in questa famiglia già extralarge, anche se il papà non ha nascosto un pizzico di delusione al gender reveal party per l'ennesimo fiocco rosa.