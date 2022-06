Chiara Ferragni mette in vendita la casa americana, resa famosa da Pio e Amedeo

Kate Middleton come Lady Diana: in uniforme per omaggiare l'esercito

Si tratta di un’abitazione a un piano del 1918 ristrutturata e ampliata, situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square. L’annuncio dell’agenzia immobiliare incaricata della vendita la descrive così: “Goditi una casa inondata di luce con 4 letti e 3 bagni con un concetto moderno e aperto. Nessun dettaglio è stato perso durante il rinnovamento totale di questa casa: pavimenti in legno di quercia a listoni larghi, nuova cucina gourmet, frigorifero per vini, gamma Wolf, forno a microonde, ripiani in pietra, coperture automatiche personalizzate per finestre, porte francesi del maestro che conducono al grande cortile spazio e altro ancora".

I follower della Ferragni oltre ad averla intravista in numerose foto e video social, l’hanno potuta ammirare durante la puntata di “Emigratis” di Pio e Amedeo dedicata ai Ferragnez. Il duo ha indossato gli abiti della coppia, frugato negli armadi, girato per casa in un esilarante siparietto.