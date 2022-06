Chiara Ferragni, brindisi completamente nuda tra la schiuma

Leggi Anche Chiara Ferragni apre le danze dell’estate, guardala con Leo e Vitto a Forte dei Marmi

Con l'estate che è arrivata, si è accesa più forte che mai la voglia di sedurre di Chiara. Dalla Spagna qualche giorno fa aveva postato scatti super sexy in bikini in piscina e, tolto il reggiseno, aveva regalato ai follower anche un topless mascherato da due ciliegine. Ora torna più spudorata che mai, tutta nuda e coperta dalla schiuma per un brindisi mozzafiato. L'estate per lei si preannuncia infuocata...