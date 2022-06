Chiara Ferragni apre le danze dell'estate, guardala con Leo e Vitto a Forte dei Marmi

Leggi Anche Chiara Ferragni mezza nuda per il pranzo all’aperto a Milano

Chiara in spiaggia è uno schianto, con il reggiseno del costume luccicante e la gonna zebrata. Coccola i figli Leone e Vittoria e con loro si mette in posa per le foto di rito dalla loro prima vacanza al mare dell'anno. I piccoli di casa regalano all'obittivo smorfie buffe e irresistibili, con l'ultima nata che sgambetta sulla spiaggia ancora un po' incerta sulle gambe.

Leggi Anche Le Ferragni in festa, guarda il baby shower di Francesca



In spiaggia a Forte dei Marmi ci sono anche Francesca Ferragni e Ricky con il cane Gabriella. La sorella di Chiara diventerà mamma tra pochi giorni di un maschietto e in spiaggia in bikini giallo sfoggia le curve esplosive. In attesa di stringere il suo cucciolo tra le braccia (che dovrebbe chiamarsi Edoardo, stando allo spoiler fatto da Valentina al babyshower) si "allena" con i nipotini.