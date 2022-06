19 giugno 2022 13:06

Chiara Ferragni, il topless con ciliegine manda in tilt i follower

"My body my choice". Una breve didascalia su Instagram e una foto in topless, "coperta" dalle ciliegine. Chiara Ferragni manda in tilt i follower. L'influencer italiana più famosa nel mondo è in vacanza a Marbella, si rilassa a bordo piscina e stuzzica i fan con un post sexy. La top model Heidi Klum apprezza: "E' un corpo bellissimo". Mentre Paris Hilton manda "occhi a cuoricino". Ma il commento più gradito è quello del marito Fedez: "Per me due chili di ciliegie. Grazie".