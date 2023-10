Il 15 ottobre Fedez compie 34 anni e mai come in questi ultimi due anni il rapper ha voglia di lasciarsi alle spalle i problemi e brindare felice con la sua famiglia.

Festa in famiglia I Ferragnez hanno festeggiato il compleanno in famiglia, con una dolcissima festa casalinga all'insegna dell'amore. Fedez si è lasciato coccolare dai figli Leone e Vittoria, che gli hanno portato a tavola due torte, e dalla moglie Chiara che è sempre stata al suo fianco nei momenti difficili. Ora, però, è tempo di brindare ai suoi 34 anni e i progetti che hanno in cantiere come la nuova casa che presto ospiterà tutta la famiglia inclusa l'ultima arrivata, la cagnolina Paloma.

Come sta Fedez Fedez brinda ai suoi 34 anni lasciandosi alle spalle un periodo complicato. Sta recuperando le forze fisiche e mentali dopo l’ennesimo spavento con Chiara Ferragni al suo fianco, sempre pronta a supportarlo. Il rapper è stato ricoverato per due emorragie poche settimane fa e lo stress lo ha molto provato. “Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi. Nel mio caso aver avuto una diagnosi di tumore al pancreas a 33 anni è la ragione preponderante – ha raccontato di recente in un’intervista per spiegare la depressione di cui soffre - E dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne”.





Il ritorno alla normalità per i Ferragnez Dopo la paura, finalmente per Fedez e Chiara Ferragni è tempo di voltare pagina e ritornare alla normalità. L’influencer, che nei giorni di ricovero era stata in silenzio social, ha ricominciato la sua attività di imprenditrice digitale e il rapper in convalescenza a casa si è dedicato alle coccole con i suoi figli organizzando per loro pure un pigiama party. I Ferragnez hanno anche fatto visita alla nuova casa in cui traslocheranno a breve.