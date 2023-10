Il rapper ha citofonato per fare una sorpresa ai bambini, che hanno capito subito e hanno cominciato ad urlare "papà". Leone lo ha abbracciato forte forte e poi gli ha fatto vedere i disegni che ha creato per il papà, Vittoria lo ha accarezzato dolcemente. E nella notte Chiara Ferragni gli ha dedicato la canzone "Per te", ma il giudice l'ha "bocciata".

"Finalmente a casa. Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti", aveva detto Fedez. Dopo il ricovero e l'intervento dovuto a due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna il rapper torna alla vita di sempre.

La dedica di Chiara Ferragni Fedez ha pubblicare un dolcissimo video nelle Instagram Stories con i figli. E se l'accoglienza dei piccoli è stata calorosa ed emozionante, quella della moglie ha fatto divertire il rapper. Chiara Ferragni ha pensato a un omaggio canoro che però non convinto il cantante, abitato a giudicare nei talent show. La Ferragni gli ha dedicato "Per te" di Jovanotti in piedi ed in pigiama e con il telefono tra le mani per non dimenticare le parole. "Voleva dedicarmi una canzone romantica, stanotte forse non riuscirò a dormire", è stata la risposta ironica di Fedez.

Ed ora, passata la paura, cosa aspetta Fedez? "L'esame istologico ha rilevato che non ci sono più cellule cancerogene, ma ovviamente non esiste medicina sicura al 100%. Per esempio in termini di recidive. Forse anche per questo ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale. Significa che arrivi completamente a perdere la lucidità. Dunque per curarmi ho iniziato ad assumere degli psicofarmaci, che però talvolta non sono privi di effetti collaterali. Allora per curare gli effetti collaterali di un farmaco ti prescrivono un altro farmaco, e così via. Ho provato tantissime cose per star meglio, anche le stimolazioni transcraniche, scosse elettromagnetiche al cervello".