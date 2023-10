Il rapper ha ricominciato le sue dirette, le Storie social e le interazioni con i follower mostrando anche quel che accade in casa. E così mentre l’influencer partecipa a un evento di moda, lui si dedica ai bimbi organizzando una serata a tema con tanto di pigiama party, cinema nella baby-tenda in salotto, popcorn, taralli e tante coccole.

Dopo la paura il ritorno alla normalità Dopo giorni di paura e apprensione per Fedez, finalmente in casa di Chiara Ferragni si torna a respirare aria di normalità. L’influencer ha ripreso la sua attività social, le sue partecipazioni agli eventi modaioli e i giri di shopping (guarda in gioielleria cos'ha comprato). Anche Fedez sta ricominciando le attività quotidiane con tante dirette per i fan e soprattutto molte coccole per i suoi bambini. Leone e Vittoria hanno accolto il rientro del papà con grandissimo entusiasmo e ora lui ricambia con siparietti dolcissimi. Si è trasvestito da Elsa per accontentare la figlia che adora il cartoon Disney, trascorre le serate con loro davanti alla tv e organizza pure un pigiama party nella tenda accampata in salotto.

Come sta Fedez Fedez pare essere proprio in via di guarigione con il recupero delle forze fisiche e pure dell’entusiasmo e dell’allegria, con Chiara Ferragni sempre al suo fianco. Di recente ha raccontato di voler parlare di salute mentale e di essere in cura per una depressione acuta con attacchi ipomaniacali. “Lo stress è una condizione non legata alla propria classe sociale o al denaro. Il fatto di essere ricchi non ci rende immuni da paure o stress emotivi. Nel mio caso aver avuto una diagnosi di tumore al pancreas a 33 anni è la ragione preponderante – ha raccontato di recente in un’intervista - E dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne”.