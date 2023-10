I vip si preparano ad Halloween, ecco chi ha già scelto la zucca

Sono tanti i personaggi famosi che hanno raggiunto un campo di ortaggi per scegliere quello più spaventoso da intagliare, come vuole la tradizione legata alla festa. E ovviamente nessuno di loro ha trascurato di condividere le foto più belle della giornata in famiglia sui social: a divertirsi non sono stati solo i più piccoli, ma anche i genitori si sono lasciati prendere dall'entusiasmo godendosi una giornata all'insegna edlla spensieratezza.

I Ferragnez si prepaprano ad Halloween Tra i vip a caccia di zucche c'è Chiara Ferragni con i figli Leone e Vittoria e il marito Fedez. Tutti i membri della famiglia hanno sposato il clima della festa e si sono vestiti a tema in total black, tranne la piccola di casa che sfoggia un bel maglioncino arancio e verde, i colori degli ortaggi che si prepara ad intagliare. Insieme ai Ferragnez c'è anche zia Valentina Ferragni che, con una bella coroncina di fiori in testa, posta le foto della giornata su Instagram, facendosi immortalare con il nipote e con i cani Pablo (il suo bulldog) e Paloma (il cucciolo adottato poche settimane fa da sua sorella).



Ex veline a caccia di zucche A caccia di zucche da intagliare per la festa di Halloween ci sono anche le ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Amiche per la pelle sin dai tempi in cui ballavano sul bancone di "Striscia la Notizia", anche alla giornata nel campo hanno partecipato insieme. La prima era con il compagno Alessandro Matri e alle figlie Sofia e Beatrice: "Oggi abbiamo messo in mostra le nostre abilità artistiche", ha scritto pubblicando le immagini della loro produzione. Anche la sua ex collega ha documentato l'avventura con il marito e la loro primogenita Stella vestita per l'occasione da fatina nera.



Nel campo con i bimbi "Nella prima foto si vede chiaramente una figlia che ama la sua mamma. A seguire un po' d’amore, colori e i quattro occhi blu più belli dell’universo" ha scritto Lorella Boccia condividendo la giornata tra le zucche con il marito Niccolò Presta e le smorfie della loro Althea. Hanno scelto di vestirsi di nero con la bambina in versione angioletto dark. Anche Sabrina Ghio consiglia di fare un salto a godersi un pomeriggio spensierato immersi nella natura, proprio come ha fatto lei insieme al marito e alle loro figlie Ginevra e Mia che si divertono come matte tra i colori per pitturare l'ortaggio, truccabimbi e l'incontro ravvicinato con un cavallo.