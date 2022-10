Kim Kardashian si trasforma in una Mystica da far girare la testa

Sexy e spregiudicato, come l'influncer ci ha abituati da sempre. La star ha condiviso sui social scatti e video in cui posa nei panni della mutante Mystica , uno dei personaggi del franchise "X-Men" , indossando un body di lattice blu attillatissimo con una finitura squamosa per evocare la protagonista immaginaria dei fumetti e dei film Marvel.



HALLOWEEN IN CASA KARDASHIAN - Il travestimento di Kim Kardashian includeva quindi pelle blu, costume blu, stivaletti in tinta, lenti a contatto gialle e capelli rossi pettinati all'indietro. Con le sue curve ben in risalto, come quando ha debuttato con scatti bollenti su Sports Illustrated Swimsuit. E come negli anni, passati la festa dei morti è una questione seria da affrontare in grande stile per tutta la famiglia Kardashian. La stessa Kim ha vestito negli anni i panni della direttrice di Vogue, Anna Wintour, della Principessa Jasmine, di Pamela Anderson e di Carole Baskin.

I FIGLI E LE SORELLE - Invece per i suoi quattro figli, Kim ha scelto di attingere dal mondo dell'hip-hop e dell'r&b. E ha trasformato North, 9 anni, Saint, 6 anni e mezzo, Chicago, 4 anni e mezzo, e Psalm, 3 anni rispettivamente in icone come Aaliyah, Snoop Dogg, Sade e Eazy-E. E il resto della famiglia Kardashian? Kendall Jenner è apparsa trasformata nella versione sexy dello sceriffo Woody di "Toy Story", con tanto di pantaloni da rodeo con il lato B scoperto e una chioma rossa sotto la cappello. Kyle Jenner invece si è ricoperta di bende per immedesimarsi nella moglie di Frankenstein.

Leggi Anche Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati dopo nove mesi

MYSTICA AL CINEMA - Archiviato l'addio a Pete Davidson dopo una relazione di nove mesi, Kim Kardashian si è dedicata a festeggiare Halloween scegliendo per il suo costume uno dei personaggi più iconici della saga degli X-Men. Un mutante capace di assumere le sembianze e la voce di qualsiasi altra persona. Rebecca Romijn ha interpretato Mystica nella prima trilogia degli "X-Men" al cinema. Il ruolo è stato poi riformulato con la trilogia successiva per mettere in scena una versione più giovane del mutante ed è passato nelle mani di Jennifer Lawrence.