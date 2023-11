Riprendendo una scena famosa del film “Basic Instinct”, la Ferragni ha pubblicato un video in cui imita il gesto provocatorio di Sharon Stone , in cui l’attrice americana, durante un interrogatorio, incrocia le gambe rivelando a a Michael Douglas e a tutti i presenti (con gli occhi spalancati) che non indossa le mutandine. "Volevo omaggiare questo momento epico", ha scritto l'influencer, ma non tutti hanno gradito la sua imitazione giudicandola volgare: "Non le arriva nemmeno alla caviglia Sharon Stone", dice un utente, "Ha mostrato tutto", aggiunge un altro utente. Qualcuno scrive "Lei le accavallava con disinvoltura senza risultare volgare. Non c'è paragone!". Un altro utente aggiunge: "Tentativo di essere sexy come Sharon Stone: fallito e irraggiungibile". "Sembra una sciura 50enne". Alcuni le suggeriscono addirittura di crearsi una pagina su Only Fans. Il video senza biancheria intima e opportunamente censurato con i pixel nelle parti intime, però, ha avuto un grande successo e si è diffuso rapidamente sul web, ricevendo anche molti complimenti dai follower della nota imprenditrice digitale: "Strepitosa", "Splendida", "Sei più brava di Sharon Stone", scrivono alcuni fan. Insomma, la Ferragni con la sua idea di travestirsi da Catherine Tramell nel thriller Paul Verhoeven ha centrato il suo obiettivo di far parlare ancora molto di sé.

Halloween in casa Ferragnez

Poche ore prima della festa organizzata da Chiara Ferragni per il suo Halloween 2023, in casa Ferragnez erano andati in scena i travestimenti di famiglia. Il tema scelto è stato quello dei videogiochi con Leone protagonista con il suo costume da Super Mario Bros, alla piccola Vittoria il ruolo di Principessa Peach, Chiara Ferragni impersonava Luigi, mentre a Fedez è toccato il compito di vestire i panni del funghetto Toad. Anche la nuova arrivata, la cagnolina Paloma ha avuto il suo costume con il guscio del mostro Bowser. Chiara Ferragni e Fedez hanno sempre stupito i loro follower con i travestimenti di Halloween, coinvolgendo anche i loro figli Leone e Vittoria. Nel 2018, prima dell'arrivo della secondogenita, si sono cimentati in una versione moderna dei Ghostbusters, mentre Leone sfoggiava il peluche di Sulley, il protagonista di Monsters & Co. L'anno dopo hanno optato per il tema Pokemon, indossando dei morbidi pigiami da Pikachu. Nel 2020 il tormentone Baby Shark ha ispirato i loro costumi, ma Leone ha voluto anche omaggiare Pocoyo, il cartone animato spagnolo. Nel 2021 Vittoria si è trasformata in una tenera zucca e poi in un enorme polpo rosa che ha fatto impazzire i fan con la sua simpatia, mentre la famiglia al completo ha posato come i sinistri ma affascinanti Addams. Nel 2022 i Ferragnez hanno scelto di interpretare i personaggi di Toy Story, il celebre film d'animazione della Pixar, ma Chiara Ferragni ha sorpreso tutti con un cambio d'abito: per una serata speciale ha indossato un microbikini a righe bianche e rosse e dei pantaloni a vita bassa che lasciavano intravedere gli slip, riproducendo il look di Christina Aguilera nel video di Dirty.