Ancora papà? Eros Ramazzotti: "Non aspetto il quarto figlio"

Eros di nuovo papà? "No, nessun quarto figlio"

Eros Ramazzotti, 59 anni, ha appena festeggiato l’arrivo del primo nipotino e ora si prepara a una nuova cicogna? Il settimanale "Diva e donna" ha ipotizzato che Dalila Gelsomino nascondesse un dolce segreto. Fotografati mano nella mano tra sguardi languidi e sorrisi complici, Eros e Dalila sono apparsi più innamorati che mai a Madrid, nelle foto pubblicate dalla rivista. Ma il cantante ha spento ogni entusiasmo smentendo sui social una cicogna in volo: "Attenzione a notizie false e pretenziose, senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli".