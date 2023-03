Eros Ramazzotti, è Dalila Gelsomino la sua nuova fiamma

Già lo scorso ottobre Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino erano insieme a Cancun in Messico, dove il cantautore ha festeggiato i suoi 59 anni. Poi in occasione del compleanno di lei, che ha spento 34 candeline, Eros è uscito allo scoperto dichiarando il suo amore pubblicamente sui social con una bellissima foto di un bacio.

A dicembre la prima paparazzata misteriosa Il settimanale “Chi” a dicembre aveva scovato Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino durante una giornata milanese. Nelle foto si vedono il cantante e la sua nuova fiamma uscire e rientrare nell’appartamento meneghino dopo un pranzo al ristorante dove lui è di casa. I due si scambiano gesti complici e affettuosi ma non si fanno trasportare dalla passione lasciando un alone di mistero dietro la loro frequentazione. Lui in tv andava dicendo di essere single. La settimana scorsa è stato proprio Ramazzotti ad ufficializzare la relazione utilizzando la parola “amore”.

Chi è Dalila Gelsomino Eros Ramazzotti è stato completamente stregato da Dalila Gelsomino, una avvenente bruna che ha 25 anni meno di lui. E’ nata a Milano e ha frequentato il liceo classico insieme a Matilde Gioli, si è laureata alla Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. Ha fatto la modella per un po’, poi ha preferito lavorare dietro le quinte dello showbiz come pierre e organizzatrice di eventi. Si è esibita nei locali come cantante e poi si è trasferita a Playa del Carmen in Messico ad occuparsi del settore immobiliare. Ed è proprio lì che ha incontrato Ramazzotti. Città del Messico è uno dei posti del cuore di Eros che ha detto di recente al quotidiano “Il Messaggero”: “Appena posso vado. Quel modo di vivere vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Tutto è più vero e positivo”. E chissà che in quelle parole c’era pure un chiaro riferimento alla sua dolce metà.