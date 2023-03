Eros Ramazzotti, le prime parole da nonno

E’ un periodo di grandi emozioni questo per Eros Ramazzotti. Al di là delle intense sensazioni sul palco con il suo tour, il cantautore non sta più nella pelle per la nascita del figlio della primogenita Aurora Ramazzotti. E poi da poco ha festeggiato il compleanno del suo Gabrio Tullio ed è uscito allo scoperto con il nuovo amore, Dalila Gelsomino. Senza dimenticare l’esperienza sul palco quando ha cantato con Aurora facendo emozionare la sua ex Michelle Hunziker. Insomma, un vero e proprio tripudio di sentimenti che può sfogare con la sua melodia da un concerto all’altro.

La prima dedica al nipotino Ancora prima della nascita di Cesare e di sapere il sesso del piccolino, Eros Ramazzotti aveva già fatto una dedica dal palco dell’Arena di Verona al nipotino. Rivolgendosi alla figlia Aurora Ramazzotti, il cantante aveva detto: “Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.