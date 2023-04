Eros Ramazzotti bacia Dalila Gelsomino nel suo rifugio bresciano

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sono stati sorpresi tra le viti a Erbusco mentre si baciano come due ragazzini al primo incontro. Hanno il cappuccio della felpa calato in testa (lei ha il cappellino di lana) per nascondersi nel verde, ridono felici come due teenager e si scambiano baci e coccole senza fine. Il cantante indossa un giubbino di pelle, jeans e sneakers ai piedi. Anche lei lo imita nello stile sportivo scelto per la gita in campagna. Dalila si stringe a Eros e lui la avvinghia con passione.

Dalila Gelsomina, la groupie più speciale di Ramazzotti Durante le quattro date milanesi del tour mondiale di Eros Ramazzotti, la nuova compagna Dalila Gelsomino c’era sempre. Presente nel camerino, in prima fila, dietro le quinte, sempre pronta a riprendere con il telefonino il suo cantante preferito e lui l’ha pure ricambiata con un bacio dal palco in mezzo alla folla. Durante una pausa dalle serate live, Ramazzotti si è concesso una fuga nel Bresciano. Tra le vigne e il verde nel suo buen retiro ha portato anche Dalila. Con lei pare proprio essere “un’emozione per sempre”.

La storia d’amore tra Eros e Dalila Sono usciti allo scoperto poco alla volta Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Prima è stato il cantante a pubblicare una foto di coppia accompagnata da una dedica social per la nuova compagna in occasione del 34esimo compleanno: “Auguri amore mio”. Poi si sono lasciati andare a un selfie buffo e complice: lui con i capelli di lei sulle labbra a simulare dei baffi. Pare che si siano conosciuti a Città del Messico, la passione è sbocciata tra Playa del Carmine, dove vive e lavora da qualche anno Dalila, e Milano, dove invece sta Eros. Infatti, qualche mese fa erano stati paparazzati nel capoluogo meneghino mentre uscivano dall’appartamento del cantante per andare a pranzo.