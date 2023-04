Eros Ramazzotti nonno felice e innamorato con Dalila Gelsomino

Il selfie con Dalila Gelsomino

Sono usciti allo scoperto da poco Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Ha cominciato il cantante con una foto di coppia in cui lei appariva di profilo e non è stato facile scoprirne l’identità. In occasione del compleanno di Dalila, lui le ha inviato auguri e cuori social. Poi si sono moltiplicati indizi e scatti con inquadrature comune. Ora è la donna a postare un selfie con Eros in cui mostra tutto l’affiatamento e la complicità. Lei lo segue nel tour e tra un concerto e l’altro posano insieme. Vicini vicini fanno smorfie verso l’obiettivo e Ramazzotti mette ironicamente i capelli della sua dolce metà come fossero dei baffi posticci.