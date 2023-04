Aurora Ramazzotti, le prime foto con il figlio Cesare Augusto

Michelle Hunziker è una mamma al cubo

Non vedeva l’ora di tenere tra le braccia il maschietto della figlia Aurora Ramazzotti. E adesso con la nascita di Cesare Augusto Michelle Hunziker è al settimo cielo. Dopo tre femmine, desiderava tanto l’ingresso in casa di un fiocco azzurro e il primogenito di Aurora e Goffredo Cerza ha già catturato tutte le sue attenzioni. Nelle prime ore dopo la nascita del nipotino la conduttrice tv si mostrava ko: messa letteralmente al tappeto dalle emozioni, un vortice di sentimenti che l’hanno felicemente travolta. E se prima si immaginava nonna, ora si vede più come “una mamma al cubo” (come lei stessa si è definita). Nonno Eros Ramazzotti ha fatto una dedica social al nipotino: "Cesare il futuro è nelle tue mani".