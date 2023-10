Elisabetta Canalis vola da una parte all’altra del mondo da uno shooting all’altro da un set all’altro. Trova tempo per visitare i canili e portare avanti la causa animalista, riserva le sue attenzioni maggiori alla sua bimba, concilia il lavoro con il nuovo amore Georgian Cimpeanu e con lo sport. Ritaglia e cuce il suo tempo per arrivare dappertutto, ma non rinuncia mai alla sua sensualità. Intriga i fan con i look, ma quando si spoglia lascia tutti a bocca aperta. Non importa che si tratti di un servizio fotografico in bikini sui trulli o di una campagna in lingerie sulla poltrona, la ex velina osa e conquista.