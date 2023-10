In bikini tra i trulli sceglie pose sensuali e provocanti lanciando sguardi di fuoco all'obiettivo. Sfoggia un fisico tonico e scolpito ma davanti al pasticciotto non resiste e si concede un goloso peccato di gola. E anche ai follower fa venire l'acquolina in bocca.

Bellissima in bikini, Elisabetta Canalis conquista ogni volta i follower con il suo corpo statuario ma anche con la sua allegria. Quando fa la femme fatale in costume sfoggiando le sue curve sinuose lascia senza fiato, ma sa anche strappare sorrisi con i balli scoordinati e con l'assaggio del pasticciotto. "Siccome devo farlo, perché la gente a casa giustamente lo chiede, gli darò un morso" dice ironica mentre sta per addentare il dolcetto tipico. La sua espressione non lascia spazio a dubbi: valeva la pena farsi tentare.

Sport e amore Con tutto lo sport che fa, Elisabetta Canalis può ben concedersi qualche strappo alla regola senza temere di perdere la linea. Con i follower ama condividere le sue sessioni di allenamento alle quali non rinuncia mai. Da sempre appassionata di fitness, ha una predilezione per il kick boxing, disciplina che l'ha portata negli ultimi due anni sul gradino più alto del podio del maggiore torneo italiano. Un'arte marziale a cui si dedica con ancora più slancio da quando ha iniziato una relazione con Georgian Cimpeanu, anche lui campione in questo sport.