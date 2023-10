Elisabetta Canalis scatenata, in bikini sul tappeto elastico

“Io servo come contrappeso” scrive nelle Storie in cui documenta i suoi salti ma i follower impazziscono per la sua mise. La ex velina, infatti, per i giochi sul tappeto molleggiato ha scelto un bikini che mette in risalto le sue forme.

A volte è un dettaglio, altre una foto, ma Elisabetta Canalis sa come catturare l’attenzione dei suoi fan. Sui social alterna immagini sensuali ad altre più materne con la sua bimba ma è sempre un tripudio di bellezza. Il sex appeal incontenibile emerge pure da un semplice pomeriggio di gioco, quando si improvvisa “contrappeso” per far saltare le bambine sul tappeto elastico. Elisabetta stuzzica con il look scelto: un bel bikini che trasforma il trampolino ad alto tasso erotico.