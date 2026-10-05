Francesco Totti ha spiegato cosa era emerso dagli esami del figlio. "Hanno trovato un’occlusione nell’acquedotto di Silvio", ha raccontato. Poi ha precisato: "Mo’, non è che faccio il medico, te lo dico così come me l’hanno spiegato: non passava tutto il liquido al cervello". Un problema che potrebbe spiegare anche alcuni disturbi avuti da Cristian già durante l’infanzia.