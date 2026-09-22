Chanel Totti, la reazione quando scoprì di Noemi Bocchi: "Non sei più mio padre, mi fai schifo"

Il look di Chanel Totti alle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
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Nel libro autobiografico “Oltre” l’ex capitano della Roma racconta la reazione della figlia, quando disse alla famiglia di essersi innamorato di un’altra donna
Chanel Totti, la furia quando papà Francesco confessò l’amore per Noemi: “Non sei più mio padre” © Instagram
Francesco Totti, 49 anni, torna su uno dei momenti più dolorosi della fine del matrimonio con Ilary Blasi, 45 anni. Nel suo libro "Oltre", l’ex capitano della Roma ripercorre anche il giorno in cui decise di raccontare alla famiglia di essersi innamorato di Noemi Bocchi, 38 anni. Una confessione che provocò una reazione durissima da parte di Chanel Totti, oggi 19enne, che all’epoca aveva appena 14 anni.
A riportare alcuni passaggi del libro è Fanpage. Francesco Totti ricostruisce quel periodo senza entrare troppo nei dettagli del rapporto con l’ex moglie, ma raccontando anche cosa accadde con i figli quando la crisi tra i genitori diventò impossibile da nascondere.
È proprio il confronto con Chanel uno dei passaggi più forti del racconto. Quando Francesco Totti rivelò di essersi innamorato di un’altra donna, la secondogenita, allora 14enne, reagì con tutta la rabbia di un’adolescente che vedeva cambiare improvvisamente gli equilibri della propria famiglia.
“Sei un pezzo di m*, non sei più mio padre, mi fai schifo”, gli avrebbe detto Chanel, secondo quanto raccontato dall’ex calciatore nel libro.
Parole pesanti, arrivate in un momento particolarmente delicato per tutta la famiglia. Francesco Totti racconta però anche quello che sarebbe successo dopo quella prima fase di rabbia. Ai figli Cristian, oggi 20 anni, Chanel, 19, e Isabel, 10, sarebbe stato spiegato che la fine dell’amore tra due genitori non cambia il rapporto con loro e che, una volta terminata una relazione, entrambi possono provare a ricostruire la propria vita accanto a un’altra persona.
Nel libro Ilary Blasi compare poco. Totti spiega di non poter approfondire alcuni aspetti per gli accordi legali raggiunti dopo la separazione e aggiunge di non volerlo fare anche “per il quieto vivere”.
Sulla fine del loro matrimonio, però, riconosce le responsabilità di entrambi: "Abbiamo sbagliato entrambi, io e Ilary, e poi non ci siamo più trovati". Un rapporto sentimentale concluso dopo vent’anni insieme, ma con un legame destinato inevitabilmente a rimanere. "Resterà per sempre la madre dei miei figli", scrive Totti.
Oggi le vite dei due hanno preso strade diverse. Francesco Totti è legato da anni a Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi ha costruito una nuova relazione con Bastian Muller, con cui si è sposata di recente. Dietro una delle separazioni più raccontate degli ultimi anni, però, ci sono stati anche tre figli costretti a fare i conti con la fine della famiglia così come l’avevano sempre conosciuta. E il racconto della reazione di Chanel restituisce forse più di altri quanto quel passaggio sia stato difficile anche per loro.
© Instagram | Chanel Totti, il suo album dal matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller
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