Chanel Totti, la reazione quando scoprì di Noemi Bocchi: "Non sei più mio padre, mi fai schifo"

Oggi le vite dei due hanno preso strade diverse. Francesco Totti è legato da anni a Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi ha costruito una nuova relazione con Bastian Muller, con cui si è sposata di recente. Dietro una delle separazioni più raccontate degli ultimi anni, però, ci sono stati anche tre figli costretti a fare i conti con la fine della famiglia così come l’avevano sempre conosciuta. E il racconto della reazione di Chanel restituisce forse più di altri quanto quel passaggio sia stato difficile anche per loro.