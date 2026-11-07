Una sfilata pensata per riportare Yeezy sotto i riflettori si è trasformata in un nuovo terreno di scontro tra Kanye West e Kim Kardashian. Il 4 novembre, a Los Angeles, il rapper ha presentato la nuova collezione del suo marchio, tornando a organizzare un evento di moda dopo quattro anni di assenza. Ma a catalizzare l'attenzione non sono state soltanto le creazioni in passerella. In prima fila c'erano anche Bianca Censori e i quattro figli del rapper avuti con Kim: North, Saint, Chicago e Psalm. E proprio gli abiti scelti dalla moglie del musicista e dalla figlia maggiore hanno acceso la curiosità dei presenti, fino a provocare una durissima reazione dell'imprenditrice americana Kim Kardashian.