Kim Kardashian furiosa con Kanye West per l'outifit di Bianca Censori: "Metti un freno a tua moglie"
Il ritorno in passerella di Ye finisce nella bufera: la reazione dell'imprenditrice dopo gli abiti scelti dalla moglie del rapper e dalla figlia
Una sfilata pensata per riportare Yeezy sotto i riflettori si è trasformata in un nuovo terreno di scontro tra Kanye West e Kim Kardashian. Il 4 novembre, a Los Angeles, il rapper ha presentato la nuova collezione del suo marchio, tornando a organizzare un evento di moda dopo quattro anni di assenza. Ma a catalizzare l'attenzione non sono state soltanto le creazioni in passerella. In prima fila c'erano anche Bianca Censori e i quattro figli del rapper avuti con Kim: North, Saint, Chicago e Psalm. E proprio gli abiti scelti dalla moglie del musicista e dalla figlia maggiore hanno acceso la curiosità dei presenti, fino a provocare una durissima reazione dell'imprenditrice americana Kim Kardashian.
Bianca Censori e North, due look impossibili da ignorare
Per l'occasione, Bianca ha scelto una mise in linea con il suo stile ormai riconoscibile: una tutina aderente in velluto dorato, caratterizzata da una zip lasciata completamente aperta sul davanti. Una scelta che ha creato una scollatura estremamente profonda, spingendosi fino alla zona inguinale e lasciando ben poco all'immaginazione.
Accanto a lei sedeva North, che a 13 anni continua a sperimentare con un'estetica personale e decisamente riconoscibile. La ragazza ha puntato su un total black dal gusto dark, con un lungo cappotto imbottito fino alle ginocchia e stivali bassi coordinati. A spezzare il nero ci hanno pensato i capelli turchesi, portati lunghi e lisci, mentre le lenti a contatto azzurre hanno modificato il colore dei suoi occhi. A completare l'insieme, unghie nere molto lunghe e una custodia celeste per lo smartphone.
La rabbia di Kim Kardashian: "Questa è l'ultima volta"
A osservare quelle immagini, però, Kim Kardashian non sarebbe rimasta indifferente. La presenza dei quattro figli alla sfilata del padre non era di per sé il problema: a infastidirla sarebbe stato il contesto in cui i bambini si sono trovati, soprattutto per l'abbigliamento della moglie di Kanye.
L'imprenditrice ha quindi rivolto all'ex marito un messaggio durissimo: "Dopo tutte le suppliche e le insistenze perché i bambini potessero venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a freno tua moglie". Poi l'avvertimento più netto: "Non permetterò che il suo modo di vestire influenzi negativamente i miei figli, soprattutto le mie figlie. Questa è l'ultima volta, Ye. Te lo prometto!".
Il difficile equilibrio tra i due ex coniugi
Dietro la protesta c'è una separazione che continua a richiedere un equilibrio non sempre semplice. Kim aveva già parlato delle difficoltà legate alla gestione familiare nell'ottobre 2025, durante un'intervista al podcast Call Her Daddy di Alex Cooper. In quell'occasione aveva spiegato di occuparsi quotidianamente dei figli, precisando di voler comunque favorire un rapporto positivo con il padre. "Li cresco a tempo pieno, vivono con me", aveva raccontato, aggiungendo di incoraggiare il loro legame con Kanye, ma di sentirsi anche responsabile della loro protezione.
La sfilata di Los Angeles ha così riportato in superficie tensioni mai del tutto sopite. Per Kanye era un'occasione per rilanciare il proprio marchio e riunire la famiglia. Per Kim, invece, potrebbe essere diventata una linea di confine da non oltrepassare. E stavolta il dissenso non riguarda una scelta artistica o una questione di stile, ma il modo in cui i figli vengono coinvolti nella vita pubblica dei genitori.