Bianca Censori sfoggia un nuovo look bollente a Los Angeles (e non è da sola)
Fa di nuovo discutere il look dell'architetta australiana, che per una serata con il marito Kanye West al Living Room Club, ha scelto un completo rosso completamente trasparente
Bianca Censori torna a far parlare di sé e, ancora una volta, è il suo look a catturare l'attenzione. L'architetta australiana, 31 anni, è stata paparazzata nella serata di sabato 17 ottobre insieme al marito Kanye West, all'uscita del Living Room Club di Los Angeles - esclusivo locale riservato alle celebrità - dove la coppia aveva trascorso alcune ore in compagnia di amici.
Per l'occasione Bianca ha scelto un completo rosso fuoco che lascia ben poco all'immaginazione: un top a rete completamente trasparente, indossato senza reggiseno, abbinato a una gonna aderente e sandali con il tacco. Davanti ai fotografi Bianca cerca di coprirsi il seno con una mano, mentre con l'altra stringe quella del rapper.
Gli scatti provocanti sui social
Ma le fotografie della serata con Kanye West non sono le uniche ad aver attirato l'attenzione. Bianca Censori ha condiviso sui suoi profili social una serie di scatti provocanti, in cui sfoggia lo stesso completo rosso indossato durante l'uscita con il marito. In una delle immagini, l'architetta australiana posa di spalle, con le mani appoggiate a una parete e il busto inclinato in avanti, mettendo in evidenza le trasparenze della gonna. In un'altra, invece, porta una mano al seno nel tentativo di coprirlo, riproponendo una posa molto simile a quella immortalata dai paparazzi durante la serata a Los Angeles.
Bianca Censori e le polemiche sui look: "Non sono controllata da Kanye"
Non è la prima volta che gli outfit di Bianca Censori finiscono al centro delle polemiche. Impossibile dimenticare i Grammy Awards 2025, quando si presentò sul red carpet con un abito praticamente invisibile, accompagnata dal marito. Proprio il rapporto con West ha alimentato negli anni interrogativi su chi decida cosa debba indossare.
Un'ipotesi respinta dalla stessa Censori, che in un'intervista a Vanity Fair del febbraio 2026 ha rivendicato la propria autonomia, spiegando di considerare la nudità una forma di espressione artistica e i look una collaborazione creativa con il rapper. In quell'occasione aveva anche raccontato di voler superare la fase della nudità costante. Ma, almeno a giudicare dalle ultime fotografie, Bianca non sembra ancora intenzionata a rinunciarci.