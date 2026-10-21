Bianca Censori torna a far parlare di sé e, ancora una volta, è il suo look a catturare l'attenzione. L'architetta australiana, 31 anni, è stata paparazzata nella serata di sabato 17 ottobre insieme al marito Kanye West, all'uscita del Living Room Club di Los Angeles - esclusivo locale riservato alle celebrità - dove la coppia aveva trascorso alcune ore in compagnia di amici.