IN TRIBUNALE

Bianca Censori cambia look, svolta di stile in tribunale

 La moglie del rapper Kanye West ha lasciato tutti di stucco outfit presentandosi in tribunale a Los Angeles  

07 Mar 2026 - 08:26
Bianca Censori si è presentata in aula al tribunale di Malibù con look rigoroso e total black per deporre nella causa intentata contro il marito da Tony Saxon per la casa di Malibù.

