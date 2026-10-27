Bianca Censori, 31 anni, torna a far parlare di sé con alcuni scatti condivisi su Instagram Stories, nei quali sfoggia un look che lascia ben poco all'immaginazione. La moglie di Kanye West posa con un minidress bianco trasparente e stivaletti con il tacco, mentre sullo sfondo compare proprio il rapper, intento a fotografarla. Inoltre, sul proprio profilo la designer ha postato la foto di un altro suo outfit aderente, tutto argentato e glitterato. Le immagini hanno riacceso le discussioni sul suo stile provocatorio e su quanto il marito possa influenzare le sue scelte estetiche.
Il minidress trasparente e gli scatti allo specchio
L'australiana indossa un vestito bianco aderente, senza maniche e con il collo alto, realizzato con un tessuto che lascia intravedere la biancheria sottostante. A completare l'outfit ci sono un perizoma bianco e stivaletti color crema con tacchi a spillo, in una combinazione cromatica dai toni neutri.
In una delle fotografie più appariscenti, Censori si accovaccia sul pavimento di marmo dando le spalle all'obiettivo. I capelli biondi sono raccolti in uno chignon spettinato, mentre gli occhiali da sole scuri aggiungono un ulteriore dettaglio al look. Gli specchi con cornici dorate riflettono la stanza e mostrano una seconda figura vestita di nero, con un telefono e il flash acceso: si tratta di Kanye West, che sembra occuparsi personalmente degli scatti.
Kanye West detta lo stile della moglie?
Le nuove fotografie hanno riportato in circolazione una domanda che accompagna da tempo le apparizioni pubbliche della coppia: quanto le scelte di abbigliamento di Censori sono influenzate dal marito?
Negli ultimi anni, diversi articoli hanno sostenuto che West le avrebbe persino corrisposto somme di denaro per indossare determinati outfit provocatori. La stessa Bianca, però, ha smentito più volte questa ricostruzione, rivendicando la propria autonomia e negando di essere guidata da un datore di lavoro o dal marito nella gestione della sua immagine.
Questa volta, la presenza di Ye dietro la macchina fotografica ha alimentato l'ironia di alcuni siti stranieri, secondo cui sarebbe lui a lavorare per lei, e non il contrario.
Il matrimonio con Kanye West
Censori ha conosciuto West nel 2020, quando lavorava per il marchio di moda Yeezy. I due si sono sposati il 20 dicembre 2022 con una cerimonia privata a Palo Alto, in California, circa un mese dopo la conclusione del divorzio del rapper da Kim Kardashian. La coppia era stata fotografata insieme all'inizio del 2023, quando erano già circolate le prime notizie sulle nozze.