Negli ultimi anni, diversi articoli hanno sostenuto che West le avrebbe persino corrisposto somme di denaro per indossare determinati outfit provocatori. La stessa Bianca, però, ha smentito più volte questa ricostruzione, rivendicando la propria autonomia e negando di essere guidata da un datore di lavoro o dal marito nella gestione della sua immagine.

Questa volta, la presenza di Ye dietro la macchina fotografica ha alimentato l'ironia di alcuni siti stranieri, secondo cui sarebbe lui a lavorare per lei, e non il contrario.