Matteo Berrettini e quella strana maschera LED: cos'è la terapia della luce

Il tennista romano ha raccontato le settimane americane con immagini molto diverse tra loro: la vita in campo e, soprattutto, quella fuori. In mezzo, la foto che ha fatto incuriosire i follower: Berrettini disteso su un letto, con indosso solo intimo e calzini, il viso coperto da un dispositivo luminoso. Nessuna maschera per l'ossigeno, nessuna camera iperbarica, come qualcuno ha ipotizzato nei commenti.