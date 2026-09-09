Matteo Berrettini e quella strana maschera LED: cos'è la terapia della luce

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Nel carosello di scatti pubblicato dopo gli US Open spunta una foto insolita: il tennista sdraiato sul letto con un dispositivo luminoso sul viso e un macchinario sulla coscia
© Instagram @matberrettini
Una maschera bianca accesa di blu sul viso, gli auricolari alle orecchie, un macchinario appoggiato sulla coscia e un telecomando a portata di mano. È lo scatto che ha catturato l'attenzione nel lungo carosello di foto pubblicato su Instagram da Matteo Berrettini al rientro da New York, dove la sua avventura agli US Open si è fermata già al secondo turno.
Il tennista romano ha raccontato le settimane americane con immagini molto diverse tra loro: la vita in campo e, soprattutto, quella fuori. In mezzo, la foto che ha fatto incuriosire i follower: Berrettini disteso su un letto, con indosso solo intimo e calzini, il viso coperto da un dispositivo luminoso. Nessuna maschera per l'ossigeno, nessuna camera iperbarica, come qualcuno ha ipotizzato nei commenti.
Si tratta di terapia della luce, una pratica ormai diffusa tra gli atleti professionisti. Le maschere LED vengono utilizzate sulla pelle, soprattutto in chiave anti-infiammatoria, mentre i dispositivi applicati sugli arti - come quello che si intravede sul quadricipite - rientrano nei protocolli di recupero muscolare che molti sportivi adottano dopo carichi di lavoro pesanti. L'obiettivo dichiarato di questi strumenti è ridurre l'indolenzimento, favorire la circolazione e accorciare i tempi tra un allenamento e l'altro.
Un dettaglio che, nel caso di Berrettini, dice qualcosa di più. Il 30enne romano negli ultimi anni è stato falcidiato dagli infortuni, che non gli hanno dato tregua nemmeno in questa stagione. La foto racconta un atleta che ha imparato a non trascurare nulla: ogni minuto di recupero, ogni protocollo, ogni accorgimento tecnologico che possa tenerlo in campo più a lungo.
Fuori dal capitolo salute, resta l'altro tema che accompagna Berrettini da inizio estate: la presunta frequentazione con la dj coreana Peggy Gou. I due sono stati immortalati insieme durante il weekend del Gran Premio di Monza, dove l'artista è stata tra le protagoniste degli eventi collaterali con un dj set in piazza Duomo a Milano prima di assistere alla gara domenicale. Una foto ufficiale, rimbalzata sui social nel giro di poche ore, che per molti vale come conferma. Loro, per ora, continuano a non commentare.
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