Hasanovic, infatti, è stata scelta come volto per campagne beauty di importanti maison. Alla Copenhagen Fashion Week ha avuto il compito di inaugurare la manifestazione. Per l’occasione la modella ha indossato un costume intero nero abbinato a una leggera cappa in chiffon trasparente, proponendo un’anticipazione delle possibili tendenze beachwear per la primavera/estate 2027. A caratterizzare l’outfit è stato il motivo botanico presente sulla mantella, ripreso anche nei sandali color pervinca, insieme a un wet hair look dall’effetto naturale e volutamente semplice.