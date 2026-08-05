© Instagram | La sfilata di Laila Hasanovic a a Copenaghen
© Instagram | La sfilata di Laila Hasanovic a a Copenaghen
© Instagram | La sfilata di Laila Hasanovic a a Copenaghen
© Instagram | La sfilata di Laila Hasanovic a a Copenaghen
Non solo compagna di Jannik Sinner, ma anche volto emergente del mondo della moda. Laila Hasanovic ha aperto la Copenhagen Fashion Week sfilando con un look che guarda già alle tendenze della prossima stagione primavera/estate.
Capelli biondo cenere, occhi chiari e un’eleganza tipicamente scandinava: Laila Hasanovic, 25 anni, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel settore fashion. La sua popolarità è aumentata anche grazie alla relazione con Jannik Sinner, ma la giovane danese aveva già costruito una carriera nel mondo della moda e dei contenuti digitali.
Hasanovic, infatti, è stata scelta come volto per campagne beauty di importanti maison. Alla Copenhagen Fashion Week ha avuto il compito di inaugurare la manifestazione. Per l’occasione la modella ha indossato un costume intero nero abbinato a una leggera cappa in chiffon trasparente, proponendo un’anticipazione delle possibili tendenze beachwear per la primavera/estate 2027. A caratterizzare l’outfit è stato il motivo botanico presente sulla mantella, ripreso anche nei sandali color pervinca, insieme a un wet hair look dall’effetto naturale e volutamente semplice.
La sfilata si è svolta nei giardini di Carl Jacobsen e ha visto tra le protagoniste anche Alana Hadid, sorella maggiore delle celebri modelle Gigi e Bella Hadid, che da tempo ha scelto la capitale danese come base professionale.
Nata a Copenhagen l’8 novembre del 2000 da genitori di origine bosniaca, Laila Hasanovic è cresciuta a Svendborg prima di trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di studio. La sua passione per il mondo del beauty e del make up, però, ha finito per trasformarsi in una vera professione.
Dopo aver ottenuto visibilità attraverso i social network, Hasanovic ha iniziato il percorso da modella, arrivando a collaborare con marchi di livello internazionale. Nel 2019 è stata inoltre finalista a Miss Universo Danimarca, un’esperienza che ha contribuito ad accrescere la sua notorietà nel Paese. Oggi il suo profilo unisce moda, bellezza e creazione di contenuti online, con una carriera che procede parallelamente alla crescente attenzione mediatica legata alla sua relazione con il campione azzurro.
Molto discreta sulla propria vita privata, Laila Hasanovic ha iniziato a frequentare Jannik Sinner nell’estate del 2025. Per mesi i due hanno mantenuto un profilo riservato, fino alla conferma pubblica arrivata dal tennista dopo il trionfo all’ATP di Vienna. In quell’occasione Sinner aveva voluto ringraziare anche “la mia famiglia e la mia fidanzata” per il sostegno ricevuto, rendendo ufficiale il legame con la modella danese.
Prima della relazione con il numero uno del tennis mondiale, Hasanovic era già stata al centro dell’attenzione per alcune precedenti storie sentimentali. In passato è stata legata al pilota di Formula 1 Mick Schumacher e al calciatore danese Jonas Wind.
© Tgcom24
© Tgcom24