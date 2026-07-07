© Instagram | Federica Lelli, le foto dell'ex storica di Ultimo
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La giovane romana, legata al cantautore per circa due anni fino al 2019, è stata avvistata tra i 250mila spettatori del live-evento. In passato ha frequentato il tennista Matteo Berrettini
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Tra le 250mila persone che hanno partecipato al concerto record di Ultimo a Tor Vergata c'era anche Federica Lelli, storica ex fidanzata del cantautore romano. La sua presenza non è passata inosservata e diversi video circolati sui social l'hanno mostrata mentre cantava alcuni dei brani più celebri dell'artista, compresi quelli che molti fan associano proprio alla loro storia d'amore.
Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico e riportato sotto i riflettori una figura che, pur essendo stata molto importante nella vita di Ultimo, ha sempre scelto di vivere lontano dal gossip.
Federica Lelli, oggi 27 anni, è una modella e influencer romana diventata nota al grande pubblico soprattutto per la relazione con Niccolò Moriconi, 30 anni, vero nome di Ultimo. Negli anni ha costruito una presenza sui social senza mai trasformare la sua vita privata in uno spettacolo mediatico, mantenendo un profilo decisamente più riservato rispetto a quello di molte personalità del web.
Negli ultimi anni il suo nome è tornato più volte al centro delle cronache rosa, anche per la frequentazione con il tennista Matteo Berrettini, 30 anni, ma il legame che continua ad attirare l'attenzione dei fan resta quello con il cantautore romano.
Federica e Ultimo sono stati insieme per circa due anni e hanno vissuto una relazione importante proprio mentre il cantante iniziava a costruire il suo successo. La rottura è arrivata nel 2019, poco dopo il secondo posto al Festival di Sanremo con "I tuoi particolari". Fu lo stesso artista a spiegare che i numerosi impegni professionali avevano avuto un peso nella fine della relazione.
Nonostante la separazione, tra i due sarebbe rimasto un rapporto sereno. Già in passato Federica era stata avvistata tra il pubblico di alcuni concerti di Ultimo, compresa una data a San Siro nel 2023.
Nel corso degli anni molti fan hanno identificato Federica come la musa dietro alcune delle canzoni più amate del repertorio di Ultimo. In particolare, il brano "22 settembre" viene spesso associato alla loro storia, anche perché richiama la data del loro primo incontro. Tra le canzoni che il pubblico lega al loro rapporto vengono citate anche "Piccola stella" e altri brani degli esordi del cantante.
Per questo motivo la sua presenza a Tor Vergata ha assunto un significato speciale agli occhi dei fan più romantici. Da una parte il presente di Ultimo, oggi compagno di Jacqueline Luna Di Giacomo, 26 anni, e padre del piccolo Enea; dall'altra una figura che richiama gli anni della gavetta e dei primi sogni. Un incrocio tra passato e presente che ha aggiunto un ulteriore tassello emotivo a una serata già destinata a entrare nella storia della musica italiana.
© Ansa
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