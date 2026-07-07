Federica e Ultimo sono stati insieme per circa due anni e hanno vissuto una relazione importante proprio mentre il cantante iniziava a costruire il suo successo. La rottura è arrivata nel 2019, poco dopo il secondo posto al Festival di Sanremo con "I tuoi particolari". Fu lo stesso artista a spiegare che i numerosi impegni professionali avevano avuto un peso nella fine della relazione.