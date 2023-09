Leggi Anche Belen Rodriguez in topless pazza d’amore per Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez è felice insieme a Elio Lorenzoni, e i suoi sorrisi gioiosi mentre lo guarda negli occhi lo dimostrano. Dopo gli ultimi mesi di tensioni e dopo aver archiviato per l'ennesima volta (e chissà se per sempre) la storia con Stefano De Martino, sembra rinata accanto all'imprenditore bresciano. Insieme siedono al tavolino di un bar e ridono, si osservano, poi lei posa la testa sulla spalla di lui in un gesto dolce e intimo. Ma sono i baci a rubare la scena, momenti di passione intensa per due persone che fino a poco tempo fa erano solo amici e oggi sono innamorati.

Leggi Anche Belen Rodriguez, passione ad alta quota con Elio Lorenzoni