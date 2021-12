Altro che esplosione d'amore! Guarda quanti vip si sono detti addio

Tgcom24

Sembrano amori destinati a durare in eterno e poi in men che non si dica finiscono. Capita anche ai vip. Ne sanno qualcosa Diletta Leotta e Can Yaman. Si parlava già di nozze imminenti e di brillocco al dito, eppure la loro love story non è arrivata a chiudere l’anno. Nel 2021 si sono detti addio anche Elodie e Marracash, Marina La Rosa e Guido Bellitti, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Paola Caruso e Dario Socci. Ma non solo…