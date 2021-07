Paola Caruso torna single, naufragata la storia con Dario Socci

Lei posta dal mare scatti in costume, lui scrive sui social di essere andato con il sedere per terra. Parevano destinati a lungo futuro insieme, invece Paola Caruso e Dario Socci non hanno superato il giro di boa delle vacanze estive. La storia d’amore è naufragata dopo 4 mesi e i sogni della coppia si sono infranti. Socci scrive sui social del brutto colpo subito: “Tante gente gode nel fallimento del prossimo, in questi giorni sono stati in tanti a gioire della mia rottura con Paola…”.

L’ultimo scatto appassionato di coppia qualche giorno fa. Dopo una vacanza bollente ad alta quota, ora Paola Caruso senza il compagno Dario Socci si gode il mare sola con il suo Michelino. A Gallipoli gioca a fare la sex bomb in bikini o costumini che faticano a contenere le sue forme prorompenti. Mescola immagini caldissime ad altre più materne con il figlio in mare. Il suo album delle vacanze è tutto da sfogliare…

Un brutto periodo per il pugile italiano che continua così il suo sfogo social: “In tanti ad esultare della sconfitta al titolo italiano e quando sono andato col c…o a terra al titolo Europeo Ibf. La vita non è perfetta come vogliono renderla in social. Pubblico la parte umana di me, quella fatta di sconfitte e delusioni. Molta gente si nutre di insuccessi e dolore altrui. Le gioie, invece, le condivido con chi mi vuole bene. Non ho bisogno di altro”.



“La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune” ha scritto dura e chiara la Caruso. Infatti, da un mese e mezzo non comparivano più foto della coppia e nemmeno stories social. Adesso Paola continua a godersi l’estate in compagnia del suo Michele, 2 anni, avuto dal suo ex Francesco Caserta.

Leggi Anche Paola Caruso in bikini incontenibile, palpatine alle terme con Dario

Leggi Anche Paola Caruso completamente nuda nello chalet ad alta quota

Paola Caruso completamente nuda nello chalet ad alta quota 1 di 19 2 di 19 3 di 19 4 di 19 5 di 19 6 di 19 7 di 19 8 di 19 9 di 19 10 di 19 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: