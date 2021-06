Paola Caruso completamente nuda nello chalet ad alta quota

Leggi Anche Paola Caruso in bikini incontenibile, palpatine alle terme con Dario

Paola e Dario hanno trascorso qualche giorno a tutta passione in uno spa resort in Val di Sole. La sauna con vista panoramica ha ispirato la sensualità. Via l'asciugamano, la Caruso ha posato tutta nuda per l'obiettivo di Socci, coprendo solo in parte il seno e stuzzicando l'immaginazione dei follower.

Leggi Anche Paola Caruso bollente alle terme di Bormio per il compleanno del fidanzato



Sono tantissimi i fan in estasi davanti alle forme di Paola, e si scatenano nei commenti piccanti. Il più entusiasta di tutti però è proprio Dario. "Wow quanto sei bona" scrive a commento della foto, condendo le parole con una emoticon dagli occhi a cuore. E in effetti, come dargli torto?

Potrebbe interessarti anche: