Bill e Melinda Gates, il divorzio nell’aria da due anni

Non è stato un fulmine a ciel sereno la separazione di Bill Gates dalla moglie Melinda. Il divorzio, annunciato nei giorni scorsi, era in incubazione da due anni. La moglie del fondatore di Microsoft cominciò a consultare avvocati divorzisti quando, nell'ottobre 2019, divennero pubblici gli incontro di Bill con Jeffrey Epstein, dopo l'arresto del finanziere per traffico sessuale di minorenni. Una fonte vicina alla famiglia lo ha raccontato al “Wall Street Journal”.

Epstein è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Secondo il “Daily Beast” Melinda, impegnata nel promuovere i diritti delle donne, già anni fa si arrabbiò per l’incontro del marito con Epstein. Avrebbe detto agli amici di non sentirsi a suo agio e avrebbe confidato che non voleva avere nulla a che fare con il tycoon, di cui già si parlava per le accuse di aver sfruttato sessualmente minorenni. Ma Bill continuò a frequentarlo, pur non avendo partecipato a incontri equivoci.

Leggi anche> Melinda Gates ama gioielli e tacchi

Leggi Anche Usa, Bill e Melinda Gates annunciano la fine del loro matrimonio dopo 27 anni

La divisione dei beni dei Gates è abbastanza chiara. Dei 130 miliardi di dollari di patrimonio, 2,4 circa sono già stati trasferiti a Melinda. Ma ora il gossip è a caccia di indiscrezioni sulla vita privata della coppia. In particolare, nel mirino c’è l’interprete cinese che lavorava nella fondazione di Gates, Zhe Shelly Wang, con cui Bill trascorreva ogni primavera un lungo weekend al mare, con il consenso di Melinda…