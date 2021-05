Usa, Bill e Melinda Gates annunciano la fine del loro matrimonio dopo 27 anni

Bill e Melinda Gates hanno annunciato in un comunicato congiunto su Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. "Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita", scrivono in una nota.

"Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per permettere alle persone di condurre vite in salute e produttive", scrivono in una nota congiunta pubblicata sui social il fondatore di Microsoft, 65 anni, e la moglie Melinda, 56.

"Continuiamo a condividere una convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme nella fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia nella prossima fase delle nostre vite", aggiungono.

Il patrimonio della famiglia Gates è immenso. La ricchezza del fondatore di Microsoft ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021, quella della moglie a 70 miliardi di dollari. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.