Tra Elodie e Marracash è finita: nuovi flirt all'orizzonte per entrambi

Tra Elodie e Marracash love story al capolinea. Così dice il gossip. Il rapper e la cantante non confermano ma non smentiscono e a "tradirli" ci sono tanti indizi. A partire dalle dichiarazioni dell'ex allieva di "Amici", che della sua relazione con Marra ha detto di recente a Vanity Fair : "È (una storia) stimolante e faticosa...". E poi ci sono gli scatti di Chi che la immortalano insieme a Davide Rossi per le vie di Milano a cui si aggiungono però adesso le recenti indiscrezioni di Dagospia, che attribuisce invece al cantante 42enne la colpa della rottura: si starebbe vedendo già da un po' con un'altra donna, Rosmy, cantautrice e attrice erede della famiglia Trinchitella , musici e girovaghi di arpa e violino.

Tutto finito per la coppia quindi? Bisognerà attendere le conferme dei diretti interessati che al momento non si esprimono.

Restano i rumor diffusi dai siti di gossip, ultimo tra questi quello di Dagospia, che parla di un interessamento del rapper per Rosmy, dark lady dalle origini "importanti". Milanese d’adozione, classe 1986, cantautrice e attrice di teatro, Rosamaria Tempone, questo il suo vero nome, è l'erede della famiglia Trinchitella, musici e girovaghi di arpa e violino, noti per aver portato a New York e Parigi la storica tradizione d



Laureata in lingue e diplomata presso l'Accademia Artisti e Attori cine-televisivi di Milano, Rosmy ha partecipato a molti Festival teatrali compreso il Mittelfest di Cividale del Friuli diretto da Moni Ovadia. E' stata anche attrice nel film "Donne Lucane" di Nevio Casadio e ha partecipato come attrice nel video musicale “Parole in circolo” di Marco Mengoni. Il suo ultimo video è "Controregola" e nel video c'è Javier Rojas, che è stato vincitore categoria danza Amici di Maria De Filippi 2019.



Nel 2016 ha iniziato il suo percorso musicale come cantautrice e con il brano "Un istante di noi", si è subito aggiudicata il Premio Mia Martini e il premio FIMI - Miglior brano radiofonico.

Sembra poi che Rosmy ed Elodie si siano persino incrociate al Festival Show di Jesolo e Mestre, dove erano nello stesso cast in un concerto.





Come andrà avanti per ora non è chiaro, Elodie sembra al momento occupata in ben altre faccende, che riguardano prevalentemente la sua carriera, soprattutto dopo il debutto riuscitissimo come prima conduttrice alla guida de Le Iene accanto all'ormai rodatissimo Nicola Savino. All'amore, vecchio o nuovo che sia, penserà in seguito.