Tornano "Le Iene", al fianco di Nicola Savino arriva Elodie

Ufficio stampa

"Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena. Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!". Elodie è la prima delle dieci donne che affiancheranno Nicola Savino e la Gialappa's a "Le Iene". L'appuntamento è martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1.