E' finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: "Le nostre strade purtroppo devono dividersi"

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono detti addio. Dopo alcune voci e indiscrezioni girate negli scorsi mesi è arrivato l'annuncio ufficiale della fine della loro storia d'amore, dopo quattro anni. E' stato l'ex inquilino del "Gf Vip" a rompere il silenzio su Instagram: "Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi". Ma lei replica via social: "Penso però che non ci siamo 'aspettati e supportati'.

"È stata una storia d'amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono", ha scritto Onestini, concludendo: "La stima rimane, il bene anche".

Luca Onestini e Ivana Mrazova stavano insieme dal 2017, dopo essersi conosciuti durante la seconda edizione del "Grande Fratello Vip". Fuori dalla Casa, la coppia aveva iniziato una convivenza.

Non ha tardato ad arrivare il commento social di Ivana Mrazova, che replica: "Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo 'aspettati e supportati'. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché ormai erano quasi 4 anni bellissimi insieme, con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui", ha scritto la modella.

