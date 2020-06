Gestire il condizionamento in modo intelligente grazie a Enel X

Con la fine del lockdown e la ripartenza, il controllo della qualità dell’aria è diventato uno degli aspetti fondamentali per la riduzione del rischio di contagi da coronavirus negli ambienti chiusi: così gli impianti di condizionamento e climatizzazione, il cui ruolo finora era solo quello di assicurare comfort dal punto di vista termico, sono diventati elementi centrali per la sicurezza in spazi comuni come i centri commerciali e gli uffici. E dato che la modalità di trasmissione del virus è proprio per via aerea, per ridurre il rischio di contagio è diventato fondamentale ventilare adeguatamente gli spazi evitando però il ricircolo dell’aria e, come indicato nelle linee guida stilate dall’Istituto superiore di Sanità assieme alle maggiori associazioni del settore del condizionamento, aumentare i ricambi d’aria, monitorarne la qualità e controllare costantemente i livelli di CO2 nei locali chiusi. Tutte operazioni che, se da un lato garantiscono una maggiore sicurezza, dall’altro aumentano decisamente il consumo energetico di impianti già di per sé energivori: nel settore terziario, che comprende supermercati, uffici, scuole, ospedali e strutture ricettive, la richiesta energetica dei servizi di condizionamento può infatti raggiungere addirittura il 50% del consumo annuale di energia.