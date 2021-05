MINI lancia la flotta camper più “verde” del mondo

In campeggio con la MINI . Passata la pandemia, perché è ovvio che passerà, tutti vorranno tornare a godersi il tempo libero, per vacanze lunghe o brevi che siano. Spesso però decidiamo allʼultimo momento e, individuata una meta, si fatica a trovare un alloggio che risponda alle nostre esigenze o alle nostre tasche. Con le MINI elettrificate, invece, possiamo montare sul tetto… la tenda per dormire .

Tutto nasce dagli equipaggiamenti del programma MINI Original Accessories. Qui è possibile trovare, fra lʼaltro, il portabagagli utilizzabile in maniera versatile e i sistemi di supporto per il montaggio della tenda da tetto. I due modelli che si trasformano allʼoccasione in camper sono MINI Cooper SE Countryman ALL4, a trazione ibrida plug-in benzina/elettrica, e la MINI Cooper SE al 100% elettrica. La tenda può essere montata ad altezze notevoli in pochi secondi e dentro cʼè posto per due brandine. Non mancano le zanzariere per le aperture della tenda e una scala pieghevole a 8 pioli in alluminio per salire sul nostro tetto… pardon, letto.

Grazie alla trazione integrale specifica per lʼibrido e a una potenza di 162 kW (equivalenti a 220 CV), MINI Cooper SE Countryman ALL4 è attrezzata in modo ideale per le escursioni in campagna. Con il pacchetto ALL4 Trim o Classic Plus, l’equipaggiamento è completo di mancorrenti sul tetto e la tenda da tetto può essere facilmente montata. Anche la Full Electric MINI Cooper SE può essere equipaggiata con un alloggio notturno mobile, perché unica della categoria ad avere le barre sul tetto.

Quanto a sacchi a pelo, bagagli e provviste, beh il bagagliaio della MINI Cooper SE non è male e può essere ampliato da 211 a 731 litri, dopo aver reclinato lo schienale del sedile posteriore. Con la sua stazza da Suv funzionale e pratico, la Countryman offre invece proprio un bel bagagliaio da 405 a 1.275 litri di capacità. Per una vacanza, lʼideale.