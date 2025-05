Usa, il Pentagono: "Un attacco cinese a Taiwan potrebbe essere imminente"

Per gli Usa, un attacco militare della Cina a Taiwan "potrebbe essere imminente", sulla scia della volontà di Pechino di diventare potenza egemonica in Asia. Il modo in cui Pechino agisce dovrebbe suonare come "campanello d'allarme", ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth a Singapore invitando gli alleati nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la difesa come ulteriore deterrente. Qualsiasi tentativo "della Cina comunista di conquistare Taiwan avrebbe effetti devastanti per l'Indo-Pacifico e per il mondo. La minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente".