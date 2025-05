Il ritorno di Taiwan alla Cina "è parte importante della vittoria nella Seconda guerra mondiale e dell'ordine internazionale del dopoguerra": come tendenza storica "inarrestabile", la Cina "alla fine si riunificherà". Il presidente cinese Xi Jinping, in un articolo sui media russi in vista della sua visita a Mosca per le celebrazioni del 9 maggio della vittoria dell'Urss sul nazismo, ha rimarcato che "quest'anno ricorre anche l'80esimo anniversario della riconquista di Taiwan". La Dichiarazione del Cairo, la Proclamazione di Potsdam e altri documenti con valore giuridico internazionale "hanno confermato la sovranità della Cina su Taiwan".