Usa, governo Biden coprirà spese ai veterani che vogliono cambiare sesso

L'amministrazione Biden ha annunciato che coprirà le spese sanitarie dei veterani che decidono di sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare sesso. Si tratta di una misura senza precedenti. Finora venivano pagate solo le spese per le terapie ormonali e i servizi psicologici. L'annuncio è stato dato dal segretario del Dipartimento per gli affari dei veterani, Denis McDonough, a un evento Pride a Orlando, in Florida.