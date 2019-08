Usa, Donald Trump: "L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul nucleare"

L'Iran vuole fare un nuovo accordo sul nucleare perché le sanzioni stanno pesando sull'economia del Paese: lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, durante un comizio a Manchester, nel New Hampshire. "Vedremo come va a finire ma finché sarò presidente, l'America non si piegherà mai a un'altra nazione, come abbiamo fatto per molti anni", ha aggiunto.