Rissa tra gang a Londra finisce nel sangue:2 poliziotti accoltellati

Un 19enne è stato arrestato a Londra per il sospetto coinvolgimento in un violento scontro all'arma bianca fra gruppi di giovani sfociato nel ferimento di due dei poliziotti intervenuti per fermarli. Lo rende noto Scotland Yard. Dei due agenti feriti, uno è tuttora ricoverato in ospedale con lesioni serie, anche se fortunatamente la sua vita non risulta in pericolo. L'episodio è avvenuto a Islington, zona nord della capitale britannica.