L'iniziativa arriva mentre l'esercito britannico conta circa 73mila soldati in servizio attivo, il numero più basso dai tempi delle guerre napoleoniche. Il titolare della Difesa ha confermato l'iniziativa ai microfoni di Sky News, cercando però di sdrammatizzare. "Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta" e "questo grado di prontezza, credo, è una precauzione sensata e necessaria", ha spiegato, aggiungendo che "la gente dovrebbe trovarlo rassicurante anziché allarmante". "Voglio che il Paese sia vigile, non in allarme", ha insistito. Intervistato dalla Bbc, il ministro ha poi elogiato il principe Harry, che la settimana scorsa si era detto pronto a tornare in divisa "al 100%" in caso di necessità, di fronte alla "minaccia russa": "Penso che sia una vera risorsa per il nostro Paese".