Il ministero della Difesa britannico Wes Streeting ha scritto a circa 100mila riservisti, ex militari che possono essere richiamati in caso di emergenza, chiedendo loro di prepararsi a un eventuale conflitto: non accadeva dai tempi della Guerra fredda. Nella lettera, firmata dai comandanti di esercito, Royal Navy e Royal Air Force (Raf), e rivelata dal Telegraph, i destinatari sono invitati ad aggiornare i recapiti, a indicare competenze e lavoro attuali e a offrirsi volontari per addestramenti ed esercitazioni, come la Steadfast Defender della Nato in programma all'inizio del 2027. Per il ministro "è una precauzione necessaria".
Il commento di Streeting
L'iniziativa arriva mentre l'esercito britannico conta circa 73mila soldati in servizio attivo, il numero più basso dai tempi delle guerre napoleoniche. Il titolare della Difesa ha confermato l'iniziativa ai microfoni di Sky News, cercando però di sdrammatizzare. "Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta" e "questo grado di prontezza, credo, è una precauzione sensata e necessaria", ha spiegato, aggiungendo che "la gente dovrebbe trovarlo rassicurante anziché allarmante". "Voglio che il Paese sia vigile, non in allarme", ha insistito. Intervistato dalla Bbc, il ministro ha poi elogiato il principe Harry, che la settimana scorsa si era detto pronto a tornare in divisa "al 100%" in caso di necessità, di fronte alla "minaccia russa": "Penso che sia una vera risorsa per il nostro Paese".
Londra sposta jet negli hangar di notte
Nonostante il tentativo del ministro di rassicurare la popolazione, a creare preoccupazione sono anche le mosse sul campo. La Raf, infatti, avrebbe deciso di spostare di notte negli hangar i jet militari britannici nella generalità delle sue basi come misura precauzionale per proteggerli da ipotetici tentativi di attacco o sabotaggio: lo riporta Sky News Uk. Oltre a ciò, al vaglio ci sarebbero piani per erigere reti "anti-drone" a protezione di aerei ed equipaggiamenti britannici che restassero esposti: reti analoghe a quelle introdotte dall'Ucraina contro i droni di Mosca.
No comment dai comandi dell'aeronautica su queste indiscrezioni, che trapelano comunque dopo l'ultimo allarme lanciato dai servizi segreti interni dell'MI5 e dal ministero della Difesa nei confronti delle industrie militari del Regno che forniscono armi o attrezzature elettroniche - e non - a Kiev: sollecitate a rafforzare la propria sicurezza a fronte d'ipotesi di attacchi o sabotaggi russi, la cui pianificazione viene negata dall'ambasciata di Mosca a Londra in una nota in cui si denunciano, semmai, pericoli di "provocazioni" ucraine sotto falsa bandiera per incrementare il coinvolgimento occidentale nella guerra con la Russia.